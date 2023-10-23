Путин потребовал заботиться о детях бойцов СВО «словно о своих»

Путин потребовал заботиться о детях бойцов, участвующих в СВО, «как о своих»

Президент России Владимир Путин потребовал заботиться о детях бойцов, которые участвуют в специальной военной операции (СВО), «как о своих». Слова главы государства передает ТАСС.

Об этом президент заявил во время встречи с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, который рассказал Путину, что власти республики реализуют проект «Дети героев». По его словам, в рамках проекта на контроле держат ситуацию с детьми военнослужащих, участвующих в спецоперации.

«Здесь все важно, но то, что вы сказали про детей, — это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них как о своих собственных», — сказал Путин.

Ранее стало известно, что участники специальной военной операции на Украине (СВО) и их дети получили право перейти на бесплатное обучение в вузах и колледжах с 1 сентября 2023 года. Для перехода на бесплатное обучение участники СВО на момент подачи заявления не должны иметь академических задолженностей и дисциплинарных взысканий.