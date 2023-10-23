Bild: рейтинг правящей коалиции Германии упал до исторического минимума в 34%

Рейтинг правящей коалиции Германии упал до исторического минимума и составил 34 процента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA специально для газеты Bild.

По данным опросам, что в случае выборов в Бундестаг в данный момент, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) проголосовали бы 16 процентов избирателей, за «Зеленых» — 13 процентов, за Свободную демократическую партию Германии (СвДП) — 5 процентов.

Таким образом, правящая коалиция набрала бы в сумме лишь 34 процента голосов, что стало минимальным показателем с последних федеральных выборов, когда они набрали 52 процента.

Кроме того, нового минимума достиг уровень поддержки действующего правительства во главе с канцлером Олафом Шольцем — только 24 процента избирателей довольны его работой.

Ранее премьер-министр Баварии и председатель партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер заявил, что Германия нуждается в новом правительстве. По его мнению, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу необходимо распустить коалицию «Светофор» и создать новое правительство в сотрудничестве с ХСС.