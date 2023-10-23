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12:05, 23 октября 2023Мир

Рейтинг правящей коалиции Германии упал до исторического минимума

Bild: рейтинг правящей коалиции Германии упал до исторического минимума в 34%

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Рейтинг правящей коалиции Германии упал до исторического минимума и составил 34 процента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA специально для газеты Bild.

По данным опросам, что в случае выборов в Бундестаг в данный момент, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) проголосовали бы 16 процентов избирателей, за «Зеленых» — 13 процентов, за Свободную демократическую партию Германии (СвДП) — 5 процентов.

Таким образом, правящая коалиция набрала бы в сумме лишь 34 процента голосов, что стало минимальным показателем с последних федеральных выборов, когда они набрали 52 процента.

Кроме того, нового минимума достиг уровень поддержки действующего правительства во главе с канцлером Олафом Шольцем — только 24 процента избирателей довольны его работой.

Ранее премьер-министр Баварии и председатель партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер заявил, что Германия нуждается в новом правительстве. По его мнению, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу необходимо распустить коалицию «Светофор» и создать новое правительство в сотрудничестве с ХСС.

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      Семен Александров
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