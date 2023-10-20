Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:45, 20 октября 2023Мир

Премьер Баварии заявил о необходимости смены правительства в Германии

Премьер Баварии Зедер заявил, что Германия нуждается в новом правительстве
Маркус Зедер

Маркус Зедер. Фото: Michaela Rehle / Reuters

Премьер-министр Баварии и председатель партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер заявил, что Германия нуждается в новом правительстве. Об этом сообщает Zeit Online.

По его мнению, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу необходимо распустить коалицию «Светофор» и создать новое правительство в сотрудничестве с ХСС. Он добавил, что нынешняя коалиция «нокаутирована».

Политик также заявил, что Германия нуждается в «коренном изменении» миграционной политики. Зедер также обвинил правительство страны в «половинчатых мерах», которые в отношении нелегальной миграции «местами слишком мягкие».

10 октября сообщалось, что в крупнейших в Германии федеральных землях Баварии и Гессен прошли выборы в местный парламент, на которых Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера страны получила рекордно низкие результаты

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Польше назвали российскую «Тосочку» кошмаром для ВСУ. Что о ней известно?

      В Турции визит Байдена в Израиль сочли за одобрение ударов по сектору Газа

      МИД Ливана призвал Израиль объявить о прекращении огня на 48 часов

      Раскрыты последствия взрыва на ядерном полигоне в Неваде

      В Конгрессе отвергли запрос Байдена о помощи Украине

      Экс-премьер Израиля назвал возможные сроки проведения операции в Газе

      В США высоко оценили выступление Путина перед журналистами в Китае

      Стала известна позиция ХАМАС в вопросе обмена пленными

      Премьер Баварии заявил о необходимости смены правительства в Германии

      Власти Грузии ответили на угрозы оппозиции о беспорядках в стране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости