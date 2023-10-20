Премьер Баварии заявил о необходимости смены правительства в Германии

Премьер Баварии Зедер заявил, что Германия нуждается в новом правительстве

Премьер-министр Баварии и председатель партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер заявил, что Германия нуждается в новом правительстве. Об этом сообщает Zeit Online.

По его мнению, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу необходимо распустить коалицию «Светофор» и создать новое правительство в сотрудничестве с ХСС. Он добавил, что нынешняя коалиция «нокаутирована».

Политик также заявил, что Германия нуждается в «коренном изменении» миграционной политики. Зедер также обвинил правительство страны в «половинчатых мерах», которые в отношении нелегальной миграции «местами слишком мягкие».

10 октября сообщалось, что в крупнейших в Германии федеральных землях Баварии и Гессен прошли выборы в местный парламент, на которых Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера страны получила рекордно низкие результаты