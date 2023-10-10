Партия Шольца потерпела сокрушительное поражение на выборах. Как правительство Германии оказалось на грани раскола?

Focus: коалиция Шольца потерпела катастрофическое поражение в Баварии и Гессене

В крупнейших в Германии федеральных землях Баварии и Гессен прошли выборы в местный парламент, на которых

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца получила рекордно низкие результаты. Об этом заявило издание Focus.

Бавария и Гессен — крупнейшие и наиболее зажиточные федеральные земли в Германии, в которых проживает около четверти германских избирателей. Всего в ФРГ 16 федеральных земель, у каждой из которых есть парламент (в большинстве субъектов они называются ландтаг). По итогам выборов, которые проходят раз в несколько лет, формируется и региональное правительство.

В обеих федеральных землях победу одержали консерваторы из Христианско-демократического союза (ХДС) и его сестринской партии, Христианско-социального союза (ХСС), чьи кандидаты и так возглавляли региональные правительства. Однако, как отмечает издание, дело не в том, что победили действующие главы регионов, а в том, как именно проиграли партии, входящие в «светофорную коалицию».

Для них это было не поражение, а катастрофа Ульрих Райц корреспондент Focus

Правящая партия уступила консерваторам и крайне-правым в Баварии и Гессене

Победу в Баварии одержала ХСС — по предварительным подсчетам она получила около 37 процентов голосов. А вот СДПГ Шольца набрала всего 8 процентов в Баварии — самый низкий результат за всю историю. Одна из ее напарниц по коалиции, партия «Зеленых», набрала около 15 процентов, а другая, Свободная демократическая партия Германии (СвДП) — не смогла преодолеть порог для вхождения в земельный парламент.

В Гессене результаты у партий «Светофора» чуть лучше: СДПГ и «Зеленые» получили по 15 процентов голосов, а СвДП приблизилась к 5-процентному порогу для вхождения в ландтаг. Победившая ХДС получила около 34,6 процента.

Лидер ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зедер вместе с другими ведущими кандидатами на выборах в Баварии участвует в теледебатах в Мюнхене, Германия, 8 октября 2023 года Фото: Michaela Rehle / Reuters

Окончательные результаты выборов пока не опубликованы, однако уже, по предварительным итогам, все партии-члены правящей коалиции получили на несколько процентов голосов меньше, чем на прошлых выборах в 2018 году. Несмотря на то что в численном выражении результат СДПГ в Гессене лучше, чем в Баварии, для партии он наиболее обидный, отмечает Politico.

Прежде социал-демократы показывали довольно сильные результаты в этом регионе и неоднократно возглавляли правительство

Более того, «Светофорная коалиция» уступила не только консерваторам из ХДС/ХСС, но и правоцентристским «Свободным избирателями» в Баварии, а в Гессене — крайне-правой «Альтернативе для Германии» (АдГ), которая получила 18,4 процента голосов.

При этом речи о том, что прошедшие выборы могут лишить Шольца его должности в федеральном правительстве страны, не идет: голосование касалось лишь мест в ландтагах Баварии и Гессена. Однако болезненное поражение в этих регионах сигнализирует об утрате поддержки избирателей не только СДПГ, но и всей коалицией.

К низким результатам привела ошибка при выборе кандидата

Не в последнюю очередь низкие результаты правящей коалиции продиктованы спецификой тех федеральных земель, где проходили выборы, отметил кандидат исторических наук и научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России Артем Соколов. Так, по его словам, странно было бы ожидать, что социал-демократы смогут на равных соперничать с ХСС в Баварии. «Тот результат, который здесь показала СДПГ не такой уж и плохой, и вряд ли стоило здесь ожидать большего», — отметил специалист в беседе с «Лентой.ру».

Канцлер Германии Олаф Шольц, сопредседатели СДПГ Ларс Клингбайль и Саския Эскен, а также главный кандидат на выборах в Европарламент Катарина Барли на партийном мероприятии в Берлине, Германия, 25 сентября 2023 года Фото: Lisi Niesner / Reuters

А в Гессене причиной досадных для партии результатов могла стать ошибка при выборе кандидата — министра внутренних дел Нэнси Фезер, которая нередко подвергается критике со стороны избирателей. По словам Соколова, выдвижение действующего члена кабмина на земельные выборы — нехарактерное явление для германской политики. Фезер приходилось часто «менять регистр»: то выступая в качестве главы МВД, то в качестве кандидата на пост главы Гессена, что отнимало силы и время ее предвыборного штаба. Во многом такой неудачный подход и предопределил низкие результаты социал-демократов.

Как отмечает Politico, на фоне неудачи в Гессене звучат предположения, что Фезер может лишиться правительственного поста.

Канцлера Германии обвинили в оторванности от народа

Немаловажную роль на земельных выборах сыграло и общее снижение поддержки партии Олафа Шольца и правящей коалиции в целом.

17% избирателей поддерживают СДПГ

Самый высокий результат, согласно тому же опросу Bild, у ХДС/ХСС — 27 процентов, следом за ней расположилась АдГ с 22 процентами, потом уже СДПГ, а за ней «Зеленые» с 14 процентами. Третий участник «светофорной коалиции», СвДП, пользуется поддержкой всего 6 процентов опрошенных.

Как отмечает издание Focus, больше всего избирателей раздражает разница между словами и действиями германского правительства.

Не народ не понял канцлера, а канцлер не понял народ Ульрих Райц корреспондент Focus

Правящая коалиция не решится на роспуск и досрочные выборы

Как пишет Focus, после подобного «вотума недоверия» правящей коалиции необходимо отказаться от высокомерия, провести «безжалостную инвентаризацию» и перезапустить свою работу, если она хочет удержать свой мандат.

При этом авторы статьи сомневаются, что партнеры по коалиции смогут найти способы сотрудничать из-за недоверия друг к другу. «Ни один из них по-прежнему не доверяет другому, и это настоящая причина бесконечных ссор. И их становится не меньше, а больше», — говорится в материале.

Артем Соколов согласился с тем, что между членами правящей коалиции накопилось большое число противоречий. «Но есть и осознание того, что пока эти партии возглавляют правящую коалицию, у них есть больше ресурсов, больше возможностей влиять на ситуацию как в Германии, так и в самих партиях, чем если бы приняли решение распустить коалицию и объявить о новых выборах», — подчеркнул специалист. Он также напомнил, что на данном этапе у всех партий «Светофора» слишком скромные рейтинги, чтобы претендовать на успех в ходе новой избирательной кампании.