Росгвардейцы нашли схрон с оружием и боеприпасами в ЛНР

В ЛНР Росгвардия нашла схрон с оружием и боеприпасами иностранного производства

В Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы нашли схрон с оружием и боеприпасами иностранного производства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии.

По данным ведомства, сотрудники военной контрразведки доложили, что в заброшенном доме может находиться оставленный украинскими бойцами тайник.

Росгвардейцы прибыли по адресу и изъяли из схрона автомат АК-12, пистолеты ПМ и ИЖ-78-7,6, фрагмент американского барражирующего боеприпаса Switchblade 300, реактивный огнемет «Шмель», противотанковый гранатомет РПГ-26 «Аглень», более семи тысяч боеприпасов различного калибра к стрелковому оружию, 14 минометных мин, более 35 гранат разных моделей, в том числе иностранные 40-миллиметровые CRTG40mm HEDP, М67 и GHO-1 RDX.

Ранее полицейские и росгвардейцы нашли в лесополосе около населенного пункта Геевка Станично-Луганского района ЛНР схрон с оружием и боеприпасами на бывших позициях Вооруженных сил Украины.