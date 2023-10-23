Россиянка нашла в ручье человеческое тело со связанными ногами

В Ленобласти жительница нашла в ручье человеческое тело со связанными ногами

В Каменногорске Ленинградской области местная жительница нашла в ручье пакет с человеческим телом, сообщает РЕН ТВ.

Прибывшие на место полицейские зафиксировали, что у мужчины были связаны ноги, а на теле виднелись ножевые ранения. Личность человека удалось установить. Им оказался 34-летний местный житель, пропавший 13 октября. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Уфе тело девочки-подростка спрятали в багажнике машины ее матери.