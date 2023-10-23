Российские таможенники нашли у иностранца золотой песок

На Амуре таможенники нашли в портативном аккумуляторе китайца золотой песок

В Амурской области таможенники нашли в портативном внешнем аккумуляторе 35-летнего гражданина Китая золотой песок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФТС России.

По данным ведомства, иностранец планировал отбыть на теплоходе из российского Благовещенска в китайский Хэйхэ. Его багаж просканировали и заметили тайник. Тогда китаец признался, что везет драгоценные металлы и прячет их, так как знает, что это запрещено.

Портативную зарядку изъяли. Экспертиза показала, что в ней находится песок, состоящий из частиц золота и серебра. По факту контрабанды стратегически важных товаров инспекторы возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до семи лет колонии.

Ранее сообщалось, что сотрудникам Уссурийской таможни попался житель Китая, который спрятал в кроссовках почти полмиллиона рублей и пытался вывезти их из России.