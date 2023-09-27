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12:24, 27 сентября 2023Путешествия

Китаец спрятал полмиллиона рублей в кроссовках и попался на российской таможне

ФТС: житель Китая попытался вывезти из России полмиллиона рублей в кроссовках

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Житель Китая попался сотрудникам Уссурийской таможни на российской границе. Мужчина спрятал в кроссовках почти полмиллиона рублей и попытался вывезти их из страны, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Уточняется, что китаец возвращался на родину из России на рейсовом автобусе. На пункте пропуска Краскино пассажиры проходили таможенный контроль. Мужчина привлек внимание правоохранителей, потому что сильно нервничал при проходе через металлоискатель и испугался, когда служебная собака начала обнюхивать его обувь.

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«Во время личного досмотра таможенники установили, что мужчина пытался тайком пронести в надетой обуви 470 тысяч рублей — 94 пятитысячные купюры он разместил под стельками кроссовок», — рассказали в ФТС.

По словам нарушителя, эти деньги он заработал в России. Мужчина не знал, нужно ли ему декларировать такую сумму и предпочел спрятать деньги.

Таможенники возбудили административное дело по части 2 статьи 16.1 КоАП. Теперь жителю Китая грозят штраф, до трех раз превышающий сокрытую сумму, и конфискация наличных.

Ранее таможенники в московском аэропорту Шереметьево изъяли у летевшей из Турции пассажирки 158 ювелирных изделий. Женщина спрятала незадекларированные ценности в жестяных банках из-под газировки, коробках от парфюма и личных вещах.

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    Мария Борисова
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