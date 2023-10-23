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15:14, 23 октября 2023Бывший СССР

В США рассказали о связах СБУ с британской MI6

WP: в СБУ было создано шестое управление для сотрудничества с MI6

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В структуре Службы безопасности Украины (СБУ) было создано шестое управление, отвечающее за связи с MI6 (Секретная разведывательная служба Великобритании). Об этом сообщает американская газета The Washington Post (WP).

Особое внимание издание также уделяет сотрудничеству СБУ с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ). По словам официальных лиц, ЦРУ совместно с СБУ создало совершенно новое управление, которое сосредоточилось бы на так называемых операциях «активных мер» против России и было изолировано от других подразделений СБУ.

Как сказано в материале, новое подразделение получило название «Пятое управление». По словам официальных лиц, с тех пор было создано дополнительное, шестое управление для работы с британской разведслужбой MI6.

Ранее экс-агент MI6 Аластер Крук заявил, что украинский конфликт может завершиться зимой при остановке финансовой помощи со стороны партнеров Киева. По мнению эксперта, если Белый дом будет выделять огромную финпомощь украинской стороне, то ситуация станет патовой для Вашингтона и всей Европы.

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      Алина Гончарова
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