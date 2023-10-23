Сотни мероприятий подготовили в Тюменской области к «Ночи искусств»

В Тюменской области в «Ночь искусств» состоится 330 мероприятий

В Тюменской области к акции «Ночь искусств», которая состоится 3 и 4 ноября, подготовили сотни мероприятий. Об этом пишет «Интерфакс».

Организаторы ожидают, что творческие мастер-классы, встречи с местными художниками и ремесленниками посетят в эти дни порядка 1,5 тысячи гостей и жителей региона.

Отмечается, что в общей сложности в рамках акции в библиотеках, музеях и домах культуры состоится свыше 330 мероприятий. Так, в частности, среди бесплатных — выставка картин встреча, посвященная творчеству Марины Цветаевой, концерт «Фортепианные шедевры XVIII века» и «Цветы, птицы и весь мир».

Ранее в октябре стало известно, что в музеях Вологды и Семенково 4 ноября состоится ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Мероприятие приурочено к празднованию Дня народного единства. Акция пройдет в Вологодском музее-заповеднике и его филиалах.

