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01:27, 23 октября 2023Культура

Стали известны артисты-участники «Песни года»

KP.RU: названы имена артистов-участников «Песни года-2023»

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

2 декабря в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» пройдет запись традиционного фестиваля «Песня года». Уже известен список артистов, которые примут участие в шоу. Об этом сообщает KP.RU.

На сцене появятся завсегдатаи фестиваля Григорий Лес, Ирина Аллегрова, Полина Гагарина, Николай Басков, Лев Лещенко, Игорь Николаев, Дмитрий Маликов, Дима Билан, Сосо Павлиашвили, Алсу, Лолита. Также выступят Ирина Дубцова, Юлия Савичева и Anna Asti. Также в список попали Клава Кока, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко, известный по песне «Венера-Юпитер». Второй раз за свою карьеру в фестивале примет участие SHAMAN.

Ранее сообщалось, что самыми популярными музыкальными композициями у россиян этой осенью стали треки певицы Anna Asti и группы «Король и шут», вновь оказавшейся в тренде на фоне успеха одноименного биографического сериала. В сентябре абоненты устанавливали их себе на мобильные номера вместо гудков активнее всего. Об этом свидетельствует исследование, проведенное «МегаФоном» на основе данных сервиса «Замени гудок».

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