Стало известно об успешной контратаке ВС России в Запорожской области

Рогов: ВС России успешно провели контратаку в районе запорожского села Вербовое

Вооруженные силы (ВС) России провели успешную контратаку в районе села Вербовое Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Украинские боевики попытались сунуться в направлении Вербового и Новопрокоповки, но получили отпор. Причем в районе Вербового наши ребята еще и пошли в контратаку, отработав по позициям врага "Солнцепеками" и захватив несколько опорных пунктов противника», — заявил Рогов.

Он также отметил, что ВС России контатаковали в районе сел Приютное и Полтавка.

Ранее Рогов сообщил об успешном рейде российских военных на правом берегу Днепра, в рамках которого был уничтожен наблюдательный пункт украинской армии. В качестве трофеев они забрали флаг одного из украинских подразделений и документы.