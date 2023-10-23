Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:37, 23 октября 2023Бывший СССР

Стало известно об успешной контратаке ВС России в Запорожской области

Рогов: ВС России успешно провели контратаку в районе запорожского села Вербовое

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России провели успешную контратаку в районе села Вербовое Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Украинские боевики попытались сунуться в направлении Вербового и Новопрокоповки, но получили отпор. Причем в районе Вербового наши ребята еще и пошли в контратаку, отработав по позициям врага "Солнцепеками" и захватив несколько опорных пунктов противника», — заявил Рогов.

Он также отметил, что ВС России контатаковали в районе сел Приютное и Полтавка.

Ранее Рогов сообщил об успешном рейде российских военных на правом берегу Днепра, в рамках которого был уничтожен наблюдательный пункт украинской армии. В качестве трофеев они забрали флаг одного из украинских подразделений и документы.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об успешной контратаке ВС России в Запорожской области

      Затопившее улицу в российском городе «озеро дерьма» сняли на видео

      В РФС оценили шансы на допуск юношеской сборной России на турниры

      Названы способы зарядиться энергией без кофе

      Москвичам пообещали сохранение тумана до середины дня

      Умер экс-первый замминистра обороны России

      100-летняя долгожительница назвала «вредный» секрет долголетия

      Комитет Совфеда поддержал отзыв ратификации Договора о запрете ядерных испытаний

      Армения начала обсуждение с Францией покупки оборонительного вооружения

      В Госдуме призвали давать живодерам реальные сроки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости