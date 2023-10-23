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18:51, 23 октября 2023Из жизни

Рыбаки несколько часов дрейфовали на потопленной акулой лодке и выжили

ABC News: в Австралии акула потопила надувную лодку рыбаков

Фото: Wai Siew / Unsplash

В Австралии пять рыбаков провели несколько часов на потопленной лодке после столкновения с акулой и выжили. Об этом сообщает ABC News.

Мужчины рыбачили у южного побережья штата Западная Австралия вечером 21 октября, когда поймали акулу. Рыбаки подтянули хищную рыбу к надувному судну, и та прокусила его переднюю часть. Лодка начала сдуваться, набирать воду и тонуть. Рыбаки не смогли завести судно из-за повреждения топливных шлангов и двигателя, поэтому бросили якорь и стали ждать прибытия помощи.

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Через некоторое время местные жители заявили о пропаже рыбаков в полицию. Экипаж дрейфовал на потопленной лодке, прежде чем его нашли правоохранительные органы и экстренные службы в воскресенье около часа ночи. Мужчины замерзли и устали, однако не получили серьезных травм. Им оказали медицинскую помощь. «Хорошо, что люди на берегу приняли верное решение и позвали на помощь. Это, наверное, самое главное», — говорит капитан судна Джейкоб Овсби.

Ранее сообщалось, что в Австралии огромная белая акула, также известная как акула-людоед, набросилась на судно и попыталась отобрать улов у рыбаков. Произошедшее попало на видео.

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      Алиса Удовик
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