Популярная российская ведущая оценила свой заработок словами «на шестерочку»

Телеведущая Тутта Ларсен оценила свой заработок словами «на шестерочку»

Популярная российская теле- и радиоведущая Тутта Ларсен (настоящее имя — Татьяна Романенко) оценила свой заработок словами «на шестерочку». Подробности она раскрыла в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

«Финансы — это такая тема, которая всегда на шестерочку», — высказалась телеведущая о своем доходе. При этом Ларсен объяснила, что для нее заработок «на десятку» подразумевает возможность купить дом или машину без кредита. «У меня такого не было никогда», — добавила она.

Журналистка рассказала, что основной доход ей приносит реклама в соцсетях и работа на телеканале «Карусель». Кроме того, по словам ведущей, ее часто приглашают выступать на публичных мероприятиях в качества спикера на тему родительства.

Ранее Ларсен раскрыла секрет крепких супружеских отношений. Она рассказала, что считает брак творчеством, а не работой. Как отметила ведущая, для нее брак — это полуфабрикат, который еще нужно приготовить.

Тутта Ларсен — российская телеведущая, известная большинству зрителей как бывший виджей канала MTV Россия. С 1998 по 2008 год она вела программы «Поцелуй навылет», «Адреналин» и «Двадцатка самых-самых». Позже работала на канале «Звезда», была одной из ведущих ток-шоу «Девчата» на канале «Россия 1». С декабря 2017 года работает на канале «Карусель».