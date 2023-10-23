Участника шоу на Первом канале отправили на срочную службу

Участника шоу «Перепой звезду» Усеинова отправили проходить срочную службу

Участника музыкального шоу «Перепой звезду» на Первом канале, певца Мамута Усеинова отправили проходить срочную службу. Запись об этом появилась на странице артиста в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Усеинов написал, что его и других призывников насильно посадили в автобус, не сказав при этом, куда везут. Следующие записи оставили представители певца. «Ночью Мамут был доставлен в воинскую часть (танковая дивизия) для прохождения срочной службы», — говорится в их сообщении.

Авторы публикации добавили, что у Усеинова отобрали телефон.

22 октября стало известно, что Усеинова и других мужчин забрали в военкомат в Люберцах после молитвы в мечети в Котельниках. Там участник музыкального шоу прошел медкомиссию и был отправлен в Балашиху. Усеинов заявил, что отказался подписывать какие-либо документы. По имеющимся данным, певца хотели отправить на срочную службу.