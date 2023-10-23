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17:06, 23 октября 2023Интернет и СМИ

Участника шоу на Первом канале отправили на срочную службу

Участника шоу «Перепой звезду» Усеинова отправили проходить срочную службу

Кадр: M A M U T / YouTube

Участника музыкального шоу «Перепой звезду» на Первом канале, певца Мамута Усеинова отправили проходить срочную службу. Запись об этом появилась на странице артиста в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Усеинов написал, что его и других призывников насильно посадили в автобус, не сказав при этом, куда везут. Следующие записи оставили представители певца. «Ночью Мамут был доставлен в воинскую часть (танковая дивизия) для прохождения срочной службы», — говорится в их сообщении.

Авторы публикации добавили, что у Усеинова отобрали телефон.

22 октября стало известно, что Усеинова и других мужчин забрали в военкомат в Люберцах после молитвы в мечети в Котельниках. Там участник музыкального шоу прошел медкомиссию и был отправлен в Балашиху. Усеинов заявил, что отказался подписывать какие-либо документы. По имеющимся данным, певца хотели отправить на срочную службу.

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      Мария Большакова
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