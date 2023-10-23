Умер 56-летний российский блогер Дядя Слава

Умер российский блогер Дядя Слава (настоящее имя Станислав Андреев). Ему было 56 лет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале блогера.

Отмечается, что Дядя Слава ушел из жизни 22 октября около девяти часов вечера. Последние годы мужчина боролся с онкологическим заболеванием. «Он сталкивался с болями, которые прожигают не только тело, но и душу с разумом. Но разум оставался с ним до самого конца. И даже в такие моменты он подмигивал, как бы говоря "не беспокойся", улыбался, интересовался как дела у нас, у вас, у других людей. Юморил, хулиганил, ну вы знаете его», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что покойный до последнего смеялся над шутками, не унывал, не расстраивался и никогда не производил он никогда впечатление безнадежного больного из-за своего настроя.

Ранее сообщалось, что на 80-м году жизни скончалась актриса из фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Нина Кирьякова.