В Евросоюзе снова не договорились о новой помощи Украине

Боррель заявил о провале договоренностей по финансированию Украины в ЕС

Главы МИД стран-членов Европейского союза (ЕС) снова не договорились об очередном транше в 500 миллионов евро на поставки оружия Украине. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

«Нам пока не удалось достичь договоренности о выделении нового транша военной помощи в 500 миллионов евро, но мы обязательно сделаем это в будущем», — заверил дипломат.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что главы МИД ЕС обсудили документ Европейской комиссии, в котором говорится о гарантиях безопасности для Украины, включая предоставление ей в ближайшие четыре года в общей сложности 20 миллиардов евро. Он подчеркнул, что это огромная сумма, которую страны ЕС хотят потратить на дополнительные поставки вооружений на Украину.