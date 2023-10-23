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03:35, 23 октября 2023Экономика

В России допустили повышение тарифов на интернет на 15 процентов

«Известия»: тарифы на интернет в России могут вырасти на 10-15%

Фото: Thomas Jensen / Unsplash

Тарифы на домашний интернет и другие услуги фиксированной связи в России могут вырасти на 10-15 процентов в 2024 году. Об этом рассказал «Известиям» гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, такие цифры привели большинство крупнейших российских интернет-провайдеров (свыше 43 процентов респондентов). Еще 13 процентов предположили, что повышение составит 16 и выше процентов. В то же время четверть опрошенных выразили мнение, что темпы роста будут на уровне 3-9 процентов, а 18 процентов компаний допустили, что тарифы не изменятся.

Отмечается, что главной причиной бизнес назвал рост издержек, в первую очередь расходов на закупку оборудования, которое подорожало из-за ухода многих зарубежных вендоров. Помимо этого специалисты указывают на увеличение операционных расходов, арендной платы, а также дефицит квалифицированных кадров и сложности с проведением трансграничных платежей и логистикой. При этом эксперты подчеркнули, что несмотря на рост, тарифы на связь в России остаются одними из самых низких в мире.

Ранее российских сотовых операторов обязали отменить плату за раздачу интернета со смартфонов. Соответствующее предписание вынесла Федеральная антимонопольная служба.

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      Марина Совина
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