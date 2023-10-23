В российском регионе пара занялась сексом на братской могиле

На пару возбудили уголовное дело за секс на братской могиле в Калининграде

В Калининграде возбудили дело против двух местных жителей, занявшихся сексом у мемориала воинам, участвовавшим в штурме Кенигсберга. Об этом сообщает РИА Новости.

56-летний мужчина и его 26-летняя подруга занялись сексом на братской могиле. Это заметили жильцы дома напротив: они позвонили в полицию и рассказали об увиденном. Силовики установили личности нарушителей порядка и задержали их.

В отношении пары возбуждено дело по части 1 статьи 244 («Осквернение места захоронения и намогильного сооружения») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Волгограде наряд ППС задержал 15-летнего подростка, прикурившего сигарету от Вечного огня братской могилы.