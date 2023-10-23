В США указали на вред России из-за затягивания конфликта на Украине

Госдеп: конфликт на Украине будет долгосрочным, а время не на стороне России

Конфликт на Украине будет долгосрочным, а время не на стороне России. На вред Москве из-за затягивания украинского кризиса указал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, сообщает ТАСС.

Комментируя его недавний визит в Киев и переговоры с Владимиром Зеленским, он заявил, что расширяется масштаб взаимодействия в этом конфликте и спектр вопросов, поскольку теперь идет долгосрочный конфликт.

По его словам, время не на стороне Москвы, поскольку в результате применения Западом санкций якобы «неизмеримым образом пострадала» способность России использовать и развивать передовые технологии.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к военному столкновению с Россией на Украине. В то же время он добавил, что Вашингтон не намерен прекращать оказание помощи Киеву. По его мнению, оказание военной помощи Украине жизненно важно для американской безопасности.