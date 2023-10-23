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18:54, 23 октября 2023Мир

В Турции допустили приоритетное рассмотрение заявки Швеции в НАТО

Парламент Турции может приоритетно рассмотреть заявку Швеции в НАТО

Фото: Zheng Huansong / Xinhua / Globallookpress.com

Парламент Турции может в приоритетном порядке рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в политическом сообществе Турции.

«Президент как глава государства принял решение по вопросу ратификации документов о вступлении Швеции в НАТО. Теперь свое слово скажет парламент, можно рассчитывать, что он сделает это в приоритетном порядке», — рассказал источник.

Он также отметил, что сроки одобрения членства Швеции будут соответствовать международному праву, однако они могут быть короткими.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО.

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      Максим Габриелян
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