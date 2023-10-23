Президент Турции Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

В администрации уточнили, что протокол был подписан в понедельник, 23 октября. Теперь документ будет отправлен на рассмотрение в Великое национальное собрание Турции (турецкий парламент). Таким образом, Эрдоган предложил ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО.

Ранее издание Expressen со ссылкой на источники в правительстве Швеции сообщало, что европейская страна ожидает, что до официального присоединения к НАТО осталось несколько недель. Шведский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО максимум в конце ноября, утверждает источник.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что Эрдоган пообещал передать документы на ратификацию членства Швеции в парламент осенью. Вступление страны в альянс затянулось из-за акции сожжения Корана в Стокгольме и неприятия Турцией поддержки террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийских союзников Швецией.