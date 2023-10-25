Медведев анонсировал формирование нового армейского корпуса в 2024 году

Медведев: в 2024 году в России сформируют новый армейский корпус и флотилию

В 2024 году в составе Вооруженных сил (ВС) России будет дополнительно сформирован еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одна флотилия. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости в среду, 25 октября.

«В связи с этим информирую вас, что верховный главнокомандующий принял решение продолжить работу по доукомплектованию Вооруженных сил военнослужащими по контракту в 2024 году», — сказал он участникам совещания о комплектовании Вооруженных сил России военнослужащими по контракту в 2024 году.

Также Медведев рассказал, что с начала 2023 года на военную службу в интересах объединенной группировки российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине поступили 385 тысяч человек. По его словам, 305 тысяч человек из них поступили на службу на контрактной основе. Еще около 80 тысяч пришли добровольцами.

Также заместитель главы Совбеза России заявил, что ему поручено координировать работу по доукомплектованию Вооруженных сил России контрактниками в 2024 году.