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21:24, 25 октября 2023Россия

На здании американского посольства в Москве появилась патриотичная надпись

На здании посольства США в Москве появилась надпись «Русские не сдаются»

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

На здание американского посольства в Москве спроецировали фразу «Русские не сдаются» и портрет депутата нижней палаты парламента Марии Бутиной, которая провела восемнадцать месяцев в тюремном заключении в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Надпись также была переведена на английский язык.

Политик была задержана в июле 2018 года в США за «сговор с целью незаконной работы на правительство РФ». Ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы, половину из них она провела в заключении, а в конце октября 2019-го ее депортировали в Россию.

В российском МИД ее приговор назвали «позорным пятном на американской судебной системе». Бутина, в свою очередь, также раскритиковала назначенное ей наказание, посчитав его абсурдным.

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      Марина Совина
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