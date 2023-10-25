Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:55, 25 октября 2023Россия

Рабочего засосало в конвейер в порту под Петербургом

В Ленобласти рабочего засосало в конвейер, врачи не смогли его спасти

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В порту Усть-Луга в Ленинградской области рабочего засосало в конвейер. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По его данным, врачи не смогли спасти мужчину, так как он получил несовместимые с жизнью травмы. Его достали из-под прижимного вала в терминале порта.

Россиянин работал в порту слесарем. Предварительно, причиной случившегося стало нарушение техники безопасности — рабочий решил не обходить конвейер по кругу.

Ранее в Брянске яма с грязью засосала местного жителя. Яма не была огорожена, врачи не смогли спасти его из-за асфиксии.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Бах! И меня уже нет» Французский грабитель Редуан Фаид сумел сбежать из тюрьмы на вертолете. Как его поймали и судили?

      Стало известно о вторжении Израиля в сектор Газа

      ХАМАС назвало условия для пяти дней перемирия

      Полянский обвинил США в участии в украинских терактах

      В России заявили о возможности защититься от передаваемого ВСУ западного оружия

      В ХАМАС оценили действия США в конфликте с Израилем

      Стало известно о движении танков ЦАХАЛ в сторону Газы

      Президент Чехии раскрыл последствия падения Украины

      Стало известно о дате прихода тепла в Москву из Африки

      Стало известно о призывах США отказаться от полномасштабной операции в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости