Рабочего засосало в конвейер в порту под Петербургом

В Ленобласти рабочего засосало в конвейер, врачи не смогли его спасти

В порту Усть-Луга в Ленинградской области рабочего засосало в конвейер. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По его данным, врачи не смогли спасти мужчину, так как он получил несовместимые с жизнью травмы. Его достали из-под прижимного вала в терминале порта.

Россиянин работал в порту слесарем. Предварительно, причиной случившегося стало нарушение техники безопасности — рабочий решил не обходить конвейер по кругу.

Ранее в Брянске яма с грязью засосала местного жителя. Яма не была огорожена, врачи не смогли спасти его из-за асфиксии.

