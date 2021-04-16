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Яма с грязью насмерть засосала россиянина

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В Брянске яма с грязью насмерть засосала местного жителя. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

Происшествие случилось 7 апреля, когда 49-летний Евгений Шемет возвращался домой от друзей. Яма не была огорожена, россиянин провалился в нее, и его засосало под бетонную плиту, откуда он не смог выбраться.

Рядом с ямой остались лежать вещи Шемета — благодаря им его и опознали. Причиной смерти стала асфиксия, так как мужчина захлебнулся грязью.

Как рассказали местные жители, раньше люди уже попадали в эту яму, однако никто не погибал. Дочь мужчины пытается добиться возбуждения уголовного дела, полиция начала проверку.

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