Появились подробности гибели российского подростка и его дяди в выгребной яме

Знакомые мужчины и школьника, которые погибли при очистке выгребной ямы в Ростовской области, рассказали подробности произошедшего. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам анонимной собеседницы телеканала, умершие работали на территории частного дома, где находится «что-то вроде индивидуального предприятия». Женщина рассказала, что несовершеннолетних заставляли чистить выгребную яму и заниматься уходом за курами. По ее мнению, ситуацию замалчивают, но почему так происходит, женщина не знает.

Знакомый школьника рассказал, что владелица бизнеса попросила 15-летнего подростка почистить сливную яму, но его начало затягивать туда во время работы. Ему попытался помочь дядя, но его тоже затянуло, и оба погибли. По данным собеседников телеканала, местные жители раньше жаловались на ИП из-за сильного запаха, но администрация закрывала на это глаза. После произошедшего предприятие продолжает работать. В Следственном комитете телеканалу «360» сообщили, что продолжается проверка.

О гибели 15-летнего подростка и 44-летнего мужчины в хуторе Курлацкий Ростовской области стало известно 25 августа. В Следственном комитете сообщили, что 24 августа подросток чистил выгребную яму, но потерял сознание и упал в яму. Мужчина попытался его спасти, но тоже потерял сознание и упал. Они умерли до приезда скорой помощи.

23 августа умерли пятеро жителей сельского поселения в Воронежской области. Двухлетняя девочка наступила на край приоткрытой крышки канализационного люка, она перевернулась, и ребенок упал в яму. Ее попытались спасти 35-летние мать и отец, восьмилетняя сестра и двое мужчин. Позднее оказалось, что одним из погибших оказался 23-летний сын главы поселения. Его 52-летний отец выжил, но находится в тяжелом состоянии из-за отравления метаном.