Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Путин нашел минус в трассе «Таврида» в Крыму
Путину подарили кусок мегатрассы «Таврида»
В Call of Duty дадут расстрелять советских солдат
Сборная России по художественной гимнастике пропустит чемпионат Европы в Киеве
Белорусская оппозиция отреагировала на слова Путина о возможной помощи Минску
Неудачливый в любви самец обезьяны поверил в себя и стал отцом третьего ребенка
Вышел трейлер фильма Учителя про сбившего Цоя водителя автобуса
«Свадебный дворец» бывшего владельца Черкизона решили продать
Польша отреагировала на план Путина по Белоруссии
Уставшим от телефонных мошенников россиянам дали совет
Новости партнеров

Появились подробности гибели российского подростка и его дяди в выгребной яме

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Знакомые мужчины и школьника, которые погибли при очистке выгребной ямы в Ростовской области, рассказали подробности произошедшего. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам анонимной собеседницы телеканала, умершие работали на территории частного дома, где находится «что-то вроде индивидуального предприятия». Женщина рассказала, что несовершеннолетних заставляли чистить выгребную яму и заниматься уходом за курами. По ее мнению, ситуацию замалчивают, но почему так происходит, женщина не знает.

Знакомый школьника рассказал, что владелица бизнеса попросила 15-летнего подростка почистить сливную яму, но его начало затягивать туда во время работы. Ему попытался помочь дядя, но его тоже затянуло, и оба погибли. По данным собеседников телеканала, местные жители раньше жаловались на ИП из-за сильного запаха, но администрация закрывала на это глаза. После произошедшего предприятие продолжает работать. В Следственном комитете телеканалу «360» сообщили, что продолжается проверка.

О гибели 15-летнего подростка и 44-летнего мужчины в хуторе Курлацкий Ростовской области стало известно 25 августа. В Следственном комитете сообщили, что 24 августа подросток чистил выгребную яму, но потерял сознание и упал в яму. Мужчина попытался его спасти, но тоже потерял сознание и упал. Они умерли до приезда скорой помощи.

23 августа умерли пятеро жителей сельского поселения в Воронежской области. Двухлетняя девочка наступила на край приоткрытой крышки канализационного люка, она перевернулась, и ребенок упал в яму. Ее попытались спасти 35-летние мать и отец, восьмилетняя сестра и двое мужчин. Позднее оказалось, что одним из погибших оказался 23-летний сын главы поселения. Его 52-летний отец выжил, но находится в тяжелом состоянии из-за отравления метаном.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Что-то вроде ИП, работали малолетние». Появились новые подробности гибели подростка в выгребной яме под Ростовом
Появились детали гибели пяти россиян в выгребной яме
В России второй раз за два дня люди погибли в выгребной яме
Стало известно о смерти сына чиновника при спасении россиян из выгребной ямы
Другие материалы рубрики
Россия00:0125 августа

«Одних прививают, а другие получают пустышку»

В России начинается вакцинация от коронавируса. Почему к новой вакцине так много вопросов?
17:03Сегодня

Москвич едва не запрыгнул на полицейскую машину и пригрозил ее обгадить 

16:34Сегодня

Путин прокатился по «Тавриде» на Aurus с крымскими номерами

16:16Сегодня

Российская вакцина от коронавируса начала поступать в гражданский оборот

Россия00:0320 августа

«Простые ножницы и никакой анестезии»

История россиянки о жизни после женского обрезания, кавказских обычаях и насилии
15:55Сегодня

Москвич выдавал себя за школьницу и развращал подростков 

15:50Сегодня

Нападение водителя маршрутки на пожилого россиянина попало на видео

15:57Сегодня

Эксперты заявили об уменьшении количества нарушений на выборах в России

Россия09:0026 августа

Цена обмана

О необходимости сурового наказания за фальсификации на выборах
15:12Сегодня

Генпрокуратура раскрыла первые результаты проверки ситуации с Навальным

15:10Сегодня

В московском аэропорту сняли с рейса пьяную пассажирку с детьми 

15:31Сегодня

Путин назвал условия ввода российских силовиков в Белоруссию

Россия
Кремль рассказал о контактах врачей для помощи Навальному
«Одних прививают, а другие получают пустышку»
В России начинается вакцинация от коронавируса. Почему к новой вакцине так много вопросов?
Путин объявил условие использования российских силовиков в Белоруссии
Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
«Простые ножницы и никакой анестезии»
История россиянки о жизни после женского обрезания, кавказских обычаях и насилии
Путин впервые публично прокомментировал события в Белоруссии
«Им удалось продержаться всего шесть часов»
 
Все материалы
Мир
Немецкая клиника отреагировала на версию о Навальном и «Новичке»
«Если кому-то страшно — значит, все в порядке»
Протесты в США начали американские женщины. Почему их не слышат, но боятся?
Открывший огонь по напавшим демонстрантам американец хотел помогать людям
В Минобороны отреагировали на инцидент с военными из России и США в Сирии
Взрывная волна
Ливан на грани гражданской войны: как взрыв в порту стал детонатором народного протеста
Трамп призвал Байдена провериться на наркотики перед дебатами
«На волоске от срыва»
Китайские школьники — лучшие в мире. Но из-за нагрузки они тупеют и подсаживаются на наркотики
Все материалы
Бывший СССР
Белоруссия объяснила штурм посольства Ливии в Минске
«Вопли стояли душераздирающие»
Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске
Лукашенко назвал краеугольный камень экономики Белоруссии
«Лукашенко нас сильно недооценил»
Как женщины в Белоруссии стали мощной силой протестного движения
Тихановская назвала себя избранным президентом Белоруссии
«Он опозорился на весь мир»
Лукашенко обвинил оппозицию в попытке разорвать отношения с Россией. Почему белорусы ему не верят?
Белорусские врачи освистали очередного министра
Все материалы
Экономика
Российские госкомпании оказались выгодны только их руководству
Тревор МилтонЗаряженный враг
У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды
От Пенсионного фонда России призвали избавиться
Россиянам описали план действий в случае недоплаты пенсии
Первая пятилетка
На Кубани подвели итоги работы промышленного комплекса
Глава TikTok не выдержал войны с Трампом и ушел
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ рассказала о краже деталей военной техники в подразделении «Роскосмоса»
В Ингушетии в ходе спецоперации убили боевика
«За ним стояла милиция и половина братвы»
Белоруссию ждет война за лидерство в криминальном мире. Кого поддержат спецслужбы?
Экс-подполковник МВД оказался авторитетом Колей Кувалдой
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно о похищении владельца ресторанов «Додо пицца»
Надир СалифовПоследний дон
Убит глава азербайджанской мафии. Воровской мир России ждет передел
Все материалы
Наука и техника
Определен фактор осложнений и смерти от коронавируса
Раскрыта загадка внутреннего ядра Земли
В России создадут танк будущего на смену «Армате»
Проклятье строителей коммунизма
Почему многоэтажки стали национальным бедствием России и что с ними делать
Земля оказалась внутри остатков взорвавшейся звезды
Кровавые земли
Как Украина переживала геноцид, пока Красная армия сражалась с Гитлером: редкие кадры Второй мировой
Все материалы
Спорт
Канделаки отреагировала на возможный уход Месси из «Барселоны»
Лионель МессиВыход есть
Месси — легенда «Барселоны». Почему он уходит из клуба спустя 20 лет?
Сын Кости Цзю дважды отправил соперника в нокдаун и заставил его сдаться
Поднялся с колен
Поветкин сотворил чудо. Он дважды побывал в нокдауне, а после свалил чемпиона одним ударом
Умер старейший хоккеист в мире
Камила Валиева«Она вне конкуренции»
Тутберидзе готовит к Олимпиаде новую звезду. Камила Валиева должна затмить Загитову и Косторную
Реванш между Поветкиным и Уайтом захотели провести в России
Все материалы
Культура
У солистки Girls Aloud диагностировали рак груди
«Вы живете в мире, созданном блондинкой»
Новый роман Виктора Пелевина: появление коронавируса, трупы в питерской Мойке и секс в масках
Кейт Уинслет рассказала о съемках лесбийской сцены в фильме «Аммонит»
Зомби по имени Шон
Шпион, секс-символ, горец: первому агенту 007 Шону Коннери 90 лет
У 56-летнего Брэда Питта появилась 27-летняя «копия Джоли»
«Молодежь слетает с катушек»
1996 год в российском шоу-бизнесе: звезды за Ельцина, будущие мамы за Диму Маликова
Юля Волкова из «Тату» объяснила разрыв с Леной Катиной
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников предложил способ определить причину комы Навального
«Российских игроков ущемляют»
Netflix уничтожил онлайн-кинотеатры Европы. Как с этим будут бороться в России?
Данные сотен тысяч клиентов российской авиакомпании оказались в открытом доступе
«Сижу и обливаюсь слезами»
Кто и как создает в России истории о добром, светлом и вечном
Tinder наказал мужчину блокировкой за необычное фото
Миллионы из воздуха
Как подростки из TikTok внезапно стали миллионерами и что они сделали для того, чтобы разбогатеть
Ведущая Первого канала назвала двух союзников современных россиян
Все материалы
Ценности
Пляжные фото Сары Джессики Паркер в купальнике стали предметом споров в сети
Полуголый король
Карточные долги, десятки наложниц и роскошные вечеринки: как живет правитель Таиланда
Самая красивая женщина в мире обнялась с козами в платье за сотни тысяч рублей
Центр удовольствия
Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
Блогерша увеличила ягодицы в Турции со скидкой и осталась с «обвисшим задом»
Девушка показала способы сделать хождение в туфлях на каблуках безболезненным
«Король для бедных»
Как правитель Марокко скупает дворцы и роскошные автомобили, пока его народ голодает
Все материалы
Путешествия
Любви палата
Золото, интриги и смерть любовника: какие тайны кроются за стенами дворца Екатерины Великой
Деньги на ветер
Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Россияне массово хлынули в Абхазию после открытия границ
Что происходит на курортах республики и чем ей грозит резкий наплыв отдыхающих?
Все материалы
Из жизни
Полицейского уволили за секс в служебном автомобиле
Вещий сон принес женщине богатство
«Большинство местных думают, что земля плоская»
История россиянина, который переехал на Филиппины и увидел их с неприглядной стороны
Мужчина не стригся 80 лет и отрастил пятиметровые волосы
«Вопиющая надменность и высокомерие»
Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
Весившая 136 килограммов женщина похудела вдвое и поделилась секретом успеха
Дэмьен Эколс на суде в 1994 году«Я десять лет не видел солнечного света»
Странный подросток угодил в тюрьму из-за любви к Стивену Кингу и року. Выжить ему помогла магия
Все материалы
Объявлен список претендентов на звание «Всемирного автомобиля года»
Блиц-тест: Lamborghini без полного привода
Кому и зачем нужен упрощённый Huracan Evo RWD?
Nissan будет красить российские автомобили по-новому
Летающие автомобили: от идеи до воплощения
Как наводились мосты между шоссе и небом и к чему это в итоге привело
Aston Martin выпустил детский DB5 на электротяге
Pinzgauer: автомобиль, который может все
Экстремальный австрийский вездеход с грозной угловатой внешностью и гениальной конструкцией
Ford показал виртуальный суперкар, разработанный вместе с геймерами
Все материалы
Дом
«В пустующих квартирах селятся мигранты и бомжи»
История россиянки, которая полгода не может попасть в купленную квартиру
«Человейники станут еще хуже»
Дома в России начнут строить по-новому. Как это отразится на их качестве и жизни людей?
«Лучшими арендаторами были наркоманы»
Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
«Альтернатива сносу есть»
Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Акция «Сохраним лес» началась на Камчатке
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
В Москве завершился всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Мишустин утвердил правила субсидирования железнодорожных перевозок контейнеров
Капитальное вложение
Российские власти хотят дать больше денег на железнодорожную мегастройку. Как она поможет экономике?
Крым досрочно выполнил показатель нацпроекта по производительности труда
Все материалы