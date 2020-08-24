Стало известно о смерти сына чиновника при спасении россиян из выгребной ямы

Одним из погибших при спасении упавших в выгребную яму россиян оказался сын главы Воронежского сельского поселения. Об этом рассказали местные жители, передает РИА «Воронеж».

Вечером 23 августа в поселке совхоза Воронежский двухлетняя девочка наступила на край приоткрытой крышки канализационного люка, та перевернулась, и ребенок упал в выгребную яму. Ее попытались спасти 35-летние мать и отец, восьмилетняя сестра, а также двое мужчин. Девочке, ее сестре и родителям, и одному из мужчин не удалось выбраться. По данным «Вести Воронеж», одному из них было 23 года.

Предположительно, причиной смерти стало отравление газом. Администрация Новоусманского района заявила, что организует и оплатит похороны всех погибших.

Ранее 24 августа стало известно, что выжил 52-летний мужчина, врачи пытаются спасти его. Пациенту диагностировали отравление метаном, он в тяжелом состоянии. По данным РИА «Воронеж», мужчина — отец погибшего молодого человека.