Врачи сообщили о выжившем после падения в выгребную яму в российском регионе

После падения в выгребную яму в Воронежской области, где погибли пятеро человек, есть еще один выживший. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Депздрава, передает ТАСС.

Как рассказали врачи, выжившего пытаются спасти. У мужчины 1968 года рождения диагностировано отравление метаном. Состояние пациента тяжелое. Он был доставлен в токсикологию Воронежской областной клинической больницы №1.

Также стало известно, что среди погибших были члены двух семей, которые характеризуются положительно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

О том, что пятеро человек погибли в российском регионе после падения в выгребную яму, стало известно ранее. Жертвами несчастного случая стали двое мужчин и одна женщина, а также двое детей.