В российском регионе люди провалились в выгребную яму и погибли

Пять человек погибли после того, как провалились в выгребную яму в Воронежской области. Об этом сообщили в администрации Новоусманского района Воронежской области, передает РИА Новости.

Несчастный случай произошел в поселке совхоза Воронежский. Как стало известно, в результате погибли трое взрослых — двое мужчин и одна женщина — а также двое детей. На данный момент причины произошедшего устанавливаются, на месте работает следствие.

В районной администрации случившееся назвали чудовищной ситуацией, передает «Интерфакс». Там добавили, что семьям и родным погибших окажут всю необходимую поддержку.

В июле от утопления после падения в выгребную яму скончался трехлетний мальчик в Крыму. Двое суток пропавшего ребенка искали почти две тысячи человек, в том числе полицейские, спасатели, волонтеры движения «Лиза Алерт» и местные жители.