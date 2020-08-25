В России второй раз за два дня люди погибли в выгребной яме

В хуторе Курлацкий Ростовской области 15-летний подросток и 44-летний мужчина погибли в выгребной яме. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

По данным ведомства, 24 августа мужчина и подросток чистили трубу выгребной ямы на территории частного дома. Во время работы подросток потерял сознание и упал в яму. Мужчина попытался его спасти, но тоже потерял сознание и упал. Оба погибли до приезда скорой помощи.

Следователи начали проверку и назначили судебно-медицинские экспертизы.

За последние два дня это уже второй случай гибели людей в выгребной яме — 23 августа умерли пятеро жителей сельского поселения в Воронежской области. Двухлетняя девочка наступила на край приоткрытой крышки канализационного люка, она перевернулась, и ребенок упал в яму. Ее попытались спасти 35-летние мать и отец, восьмилетняя сестра и двое мужчин.

Позднее очевидцы рассказали, что одним из погибших оказался 23-летний сын главы сельского поселения. Его 52-летний отец выжил, врачи пытаются спасти его, он находится в тяжелом состоянии вследствие отравления метаном. Вскрытие показало, что погибшие утонули, они были мертвы к приезду спасателей.

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