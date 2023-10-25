Россиянин избил выбежавшего под колеса машины ребенка и попал на видео

В Миассе мужчина избил ребенка, который перебежал дорогу перед его машиной

В Миассе Челябинской области россиянин избил ребенка, который выбежал под колеса его машины. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как несколько детей перебегают дорогу в неположенном месте. Один из них чуть не попал под колеса автомобиля. После этого водитель остановился, догнал ребенка, сбил с ног и несколько раз ударил.

«Сотрудники полиции установили участников инцидента. Мужчина придет сегодня в полицейский участок для дачи объяснений», — сообщили в региональном главке МВД.

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