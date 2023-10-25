Семилетнего россиянина нашли с залитым кровью лицом после взрыва во время игры

В Ингушетии семилетний мальчик получил травмы из-за брошенного в костер телефона

В Ингушетии семилетний мальчик получил серьезные травмы лица и головы из-за взрыва брошенного в костер телефона. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как стало известно, 24 октября мальчик из города Малгобек позвал в гости знакомых. Во время игры дети развели на заднем дворе участка костер, в который кто-то бросил старый мобильный телефон. В результате у гаджета взорвалась батарейка, и пламя ударило прямо в лицо семилетнего россиянина.

По информации канала, на детские крики сразу отреагировали родители пострадавшего, которые, выйдя во двор, обнаружили у сына с залитым кровью лицом. В больнице врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, вдавленный перелом лба, перелом носа и ожог глаз.

Сейчас полиция проводит проверку по факту произошедшего, сообщило издание. С мальчиком работают врачи.

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