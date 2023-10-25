В бухте в российском городе нашли противодесантную мину
В Цемесской бухте в Новороссийске нашли противодесантную мину. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным издания, в российском городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Корабельная противодесантная мина, изготовленная в 1957 году, находится на глубине десяти метров в полукилометре от берега.
Сейчас доступ в бухту для граждан перекрыли. Власти приняли решение уничтожить опасную находку прямо в воде. Подрыв мины назначили на 26 октября.
Ранее сообщалось, что на Центральной почтовой таможне в Москве при досмотре посылок нашли коробку с минами. Всех находившихся в здании людей эвакуировали. Сотрудники силовых структур организовали проверку.
До этого сотрудники московского логистического центра во Внуково обнаружили при сортировке почтовую посылку с оружием.