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13:01, 25 октября 2023Россия

В бухте в российском городе нашли противодесантную мину

«112»: в Цемесской бухте в Новороссийске нашли противодесантную мину

Фото: Arthur Vanzetti / Wikimedia

В Цемесской бухте в Новороссийске нашли противодесантную мину. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, в российском городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Корабельная противодесантная мина, изготовленная в 1957 году, находится на глубине десяти метров в полукилометре от берега.

Сейчас доступ в бухту для граждан перекрыли. Власти приняли решение уничтожить опасную находку прямо в воде. Подрыв мины назначили на 26 октября.

Ранее сообщалось, что на Центральной почтовой таможне в Москве при досмотре посылок нашли коробку с минами. Всех находившихся в здании людей эвакуировали. Сотрудники силовых структур организовали проверку.

До этого сотрудники московского логистического центра во Внуково обнаружили при сортировке почтовую посылку с оружием.

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      Анна Щербакова
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