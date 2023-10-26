Российские системы ПВО перехватили шесть снарядов GLSDB и HIMARS в зоне СВО

Минобороны отчиталось о перехвате шести снарядов GLSDB и HIMARS в зоне СВО

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня GLSDB в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, добавили в оборонном ведомстве, были уничтожены 27 беспилотников противника в районах населенных пунктов Тополевка, Кременная Луганской народной республики (ЛНР), Мирное, Инженерное и Золотая Поляна в Запорожской области, а также Чаплинка и Саги в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили пять оперативно-тактических ракет и четыре американские управляемые бомбы GLSDB, а также 34 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.