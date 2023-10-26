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11:36, 26 октября 2023Россия

В России подняли вопрос об отпусках для участников СВО

Омбудсмен Москалькова: нужно соблюдать установку Путина об отпусках бойцам СВО
СюжетМинобороны:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В вопросе предоставления отпусков военнослужащим следует соблюдать установку, данную президентом России Владимиром Путиным, согласно которой участники специальной военной операции (СВО) должны иметь право повидаться с близкими. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ее слова приводит ТАСС.

Вопрос об отпусках для участников СВО Москалькова подняла на конференции, посвященной реабилитации военнослужащих и их семей. Она отметила, что в аппарат омбудсмена до сих пор поступают обращения от российских военных, не получивших положенный отпуск.

«Нужно посмотреть и найти дифференцированные подходы, чтобы призыв президента РФ, его установка, чтобы участники специальной военной операции, мобилизованные получали отпуска», — заявила она.

Ранее Путин поручил Минобороны, МЧС, МВД и спецслужбам в срок до 15 апреля обеспечить участникам спецоперации отпуска на срок не менее 14 суток не реже одного раза в полгода. Такое требование относится как к кадровым служащим, так и к участникам добровольческих подразделений. В срок отпуска не включено время, необходимое на проезд к месту его проведения и обратно.

Согласно заявлению депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова, участники СВО уже «критически устали».

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