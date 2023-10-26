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18:29, 26 октября 2023Россия

В российском регионе впервые выпишут штраф за попавший на видео плевок

В Ярославской области выпишут первый штраф за плевок в общественном месте

Мужчина из Ярославской области станет первым жителем региона, которому выпишут штраф за плевок в общественном месте. Об этом сообщила региональная инспекция административно-технического надзора в Telegram.

Как стало известно, нарушителя вычислили по видео, которое было опубликовано в соцсети «ВКонтакте». После привлечения к административной ответственности россиянину придется выплатить штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Кадры, о которых идет речь, были опубликованы в паблике «Ярославль LIVE» 15 октября. На них видно, как россиянин показывает в камеру средний палец, что-то говорит и плюет в объектив.

Ранее стало известно, что в Ярославской области будут платить тем, кто сообщит о плевках в общественных местах, выбросе мусора вне урн и незаконной расклейке объявлений. За донос жители региона получат 70 процентов от суммы штрафа. Власти региона рассчитывают, что нововведение поможет пресечь новые случаи административных правонарушений.

Ярославская область стала первым в России регионом, где начали штрафовать за плевки в общественных местах. До 7 сентября нарушители получали только предупреждения.

Оружие России
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      Константин Лысяков
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