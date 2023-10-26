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08:02, 26 октября 2023Россия

В Херсонской области рассказали о необходимости заново отстраивать Каховскую ГЭС

Губернатор Херсонской области Сальдо: Каховскую ГЭС придется строить заново
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Остатки Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) не подлежат восстановлению. Об этом РИА Новости рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что объект придется отстраивать заново. «Каховская ГЭС — плотина, машинный зал, шлюз — полностью разрушена, она более не существует как гидроэнергетический промышленный объект», — сказал политик.

О разрушении Каховской ГЭС стало известно в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия. Дамба Каховской ГЭС, скорее всего, будет построена заново.

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      Марина Совина
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