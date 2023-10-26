В Херсонской области рассказали о необходимости заново отстраивать Каховскую ГЭС

Губернатор Херсонской области Сальдо: Каховскую ГЭС придется строить заново

Остатки Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) не подлежат восстановлению. Об этом РИА Новости рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что объект придется отстраивать заново. «Каховская ГЭС — плотина, машинный зал, шлюз — полностью разрушена, она более не существует как гидроэнергетический промышленный объект», — сказал политик.

О разрушении Каховской ГЭС стало известно в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия. Дамба Каховской ГЭС, скорее всего, будет построена заново.