Оценена вероятность строительства дамбы Каховской ГЭС

Сальдо: есть вероятность, что дамба Каховской ГЭС будет построена заново

Дамба Каховской ГЭС, скорее всего, будет построена заново. Вероятность такого исхода оценил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо, передают РИА Новости.

По словам Сальдо, советские инженеры, которые проектировали дамбу, предусматривали алгоритм действий, если она будет полностью разрушена.«У нас есть конкретные четкие расчеты, которые хранятся в архивах, у нас остались специалисты, которые знают, что делать. Как только появится возможность, а она уже не за горами, дамбу, скорее всего, надо будет отстроить заново», — заявил он.

Ранее Сальдо отметил, что восстановление станции может начаться, когда украинские войска будут отодвинуты на безопасное расстояние.

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.