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17:55, 27 октября 2023Силовые структуры

Администратору Telegram-канала Куршину продлили домашний арест

Суд в Москве продлил арест администратору Telegram-канала Moscow Calling Куршину

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Черемушкинский суд Москвы продлил арест администратору Telegram-канала Moscow Calling Андрею Куршину по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС.

Куршин пробудет под арестом еще два месяца. Ему вменяется статья 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ») УК РФ. По данным следствия, с сентября по ноябрь 2022 года он разместил в своем канале публикации с фейками о действиях российских военных против мирного населения Украины.

Куршин признал вину. Его задержали 31 августа на Ленинградском вокзале в Москве.

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