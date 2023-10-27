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10:35, 27 октября 2023Из жизни

Медведь проник на кухню курортного отеля и напал на охранника

В США медведь напал на охранника отеля и расцарапал ему спину

Фото: Unsplash

В США медведь напал на охранника курортного отеля и нанес ему травмы. Об этом сообщает Департамент парков и дикой природы Колорадо.

Охранник получил сообщение о медведе в отеле St. Regis Aspen Resort в городе Аспен, штат Колорадо, поздно вечером 23 октября. Он осмотрел здание и, оказавшись на кухне, столкнулся с хищником. Медведь тут же набросился на мужчину, ударил его, повалил на пол и расцарапал ему спину. Охраннику удалось выбраться и позвонить в службу спасения.

Пострадавшего доставили в местную больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Мужчину выписали рано утром следующего дня.

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Сотрудники Департамента парков и дикой природы Колорадо провели расследование обстоятельств произошедшего, в ходе которого выяснили, что медведь зашел в отель через несколько дверей во внутреннем дворе. Вскоре специалисты смогли идентифицировать и найти напавшего на охранника медведя. Хищник находился в относительной близости от отеля. Пока поймать животное не удалось. В настоящее время специалисты продолжают выслеживать медведя.

Ранее сообщалось, что в Японии медведь растерзал пенсионерку. Представители местной охотничьей ассоциации ведут поиски агрессивного зверя.

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      Алиса Удовик
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