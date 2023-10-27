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21:36, 27 октября 2023Спорт

Бразильский клуб сделал предложение Дзюбе

Бразильский клуб «Атлетико Сеаренсе» сделал предложение Дзюбе

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент бразильского клуба «Атлетико Сеаренсе» Ари сделал предложение о трансфере нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Артем, делаю тебе официальное предложение — переходи в мою команду этой зимой или летом, можешь уходить из "Локомотива"! Будем зажигать вместе, как в "Спартаке" в 2010 году. Я и ты — лучшие нападающие России», — заявил Ари. Он также подчеркнул, что предлагает Дзюбе играть за его команду бесплатно.

Ари играл за «Спартак» с 2010 по 2013 год. В 2018-м бразилец получил российский паспорт.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации на год.

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      Алексей Гусев
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