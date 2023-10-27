«Бах! И меня уже нет» Французский грабитель Редуан Фаид сумел сбежать из тюрьмы на вертолете. Как его поймали и судили?

Грабителя Редуана Фаида приговорили к 14 годам тюрьмы за побег на вертолете

Во Франции вынесен приговор знаменитому грабителю Редуану Фаиду, который ухитрился сбежать из тюрьмы на вертолете. Прокурор требовал 22 года лишения свободы, но суд увеличил срок его заключения лишь на 14 лет. Помимо этого, Фаиду придется отсидеть еще 23 года за прежние преступления. Во время заседания преступник улыбался и намекал, что уже готовится к новому побегу.

Во время первого побега Фаид подорвал тюрьму взрывчаткой, которую пронесли сообщники

Редуан Фаид родился в 1972 году на севере Франции в семье выходца из Алжира. В 18 лет впервые совершил налет на банк, потом стал грабить бронированные машины инкассаторов и стал в этом деле настоящим мастером. Позднее Фаид утверждал, что вдохновлялся фильмами Тарантино и Де Пальмы, копировал сцены ограблений из голливудского кино и следовал строгому кодексу чести. Ему долго удавалось избегать наказания, но в конце 1990-х он все же попался и угодил за решетку.

В 1998 году Фаида приговорили к 30 годам заключения, но спустя десять лет освободили за примерное поведение. На свободе он написал книгу, дал множество интервью, а потом снова взялся за свое. В 2010 году в пригороде Парижа произошло новое вооруженное нападение на инкассаторов.

В тюрьме Фаид потерял хватку, потому что на этот раз полиция застала его врасплох. Чтобы уйти, грабители отстреливались от преследователей и смертельно ранили сотрудницу полиции

Это не могло сойти ему с рук. Чтобы добраться до Фаида, полиция задержала десятки человек. В итоге его схватили и отправили в тюрьму досиживать срок. На этот раз никакой надежды на досрочное освобождение не было. Именно тогда он задумался о побеге.

13 апреля 2013 года посетитель тюрьмы незаметно пронес Фаиду пистолет. Тот выхватил его из сумки и взял в заложники четверых охранников. При помощи взрывчатки, спрятанной в коробке с бумажными платочками, он подорвал двери и ворота, сел в дожидавшуюся его машину и скрылся. Через полтора месяца его поймали в отеле неподалеку от французской столицы.

Во время первого побега в 2013 году Редуан Фаид подорвал все двери на своем пути Фото: Philippe Huguen / AFP / Getty Images

Во второй раз Фаид улетел из тюрьмы на вертолете под ликующие крики других заключенных

После побега Фаида держали в тюрьме в городе Рео, который находится примерно в 45 километрах от Парижа. Над ним висели три тюремных срока от 10 до 28 лет. «23 часа из 24-х я сижу в бетонном гробу, — объяснял он ситуацию на недавнем суде. — Что мне было делать? Так и бить баклуши без конца?»

Меня донимает одна вредная привычка, от которой я никак не могу избавиться. Я привык к свободе Редуан Фаид

Фаид утверждает, что организовать новый побег помогли связи в преступном мире. По его словам, он сумел через посредника договориться с крестным отцом корсиканской мафии Жаком Мариани. Тот якобы согласился вызволить его, если Фаид поможет ему разделаться с конкурентами.

Первого июля 2018 года Фаида перевели в семейный блок тюрьмы для встречи с братом Брахимом. Тем временем их старший брат Рашид и один из племянников взяли в заложники пилота небольшого вертолета и велели лететь в Рео.

Они сели в тюремном дворе, над которым не было «антивертолетной сетки», бросили несколько дымовых шашек, чтобы отделаться от охранников, и болгаркой срезали замки на дверях семейного блока. Через считаные минуты Рашид вернулся к вертолету с Фаидом. Под ликующие крики других заключенных они поднялись в воздух и были таковы.

В бегах Фаид для конспирации носил мусульманскую бурку, полностью скрывающую лицо

Вертолет с Фаидом, его братьями и тремя племянниками приземлился неподалеку от Парижа. Они подожгли вертолет, пересели в автомобиль и уехали. На суде Фаид вспоминал свои ощущения от свободы: «Это было непередаваемо. Тюрьма внезапно открылась всем четырем ветрам, пространству, бесконечности».

Первое время Фаид старался не показывать лицо на людях. Когда он был на свободе, то целый год выступал на телевидении, прославился, поэтому его запросто могли узнать

Чтобы не привлекать внимания, он переодевался в женскую бурку, которую носят некоторые мусульманки. Она скрывает лицо и все тело с ног до головы. Но через месяц расслабился, перестал прятаться и едва не попался: его заметили в автомобиле недалеко от Парижа. Он набрал скорость и уехал, прежде чем его успели остановить.

К погоне подключились жандармы, однако беглецу вновь удалось скрыться. Пустой автомобиль нашелся позднее на подземной парковке в торговом центре. У него оказались фальшивые номера, а внутри лежали шесть плиток взрывчатки. Анализ ДНК подтвердил, что в машине был Фаид.

Спустя два месяца после этого грабителя арестовали в родном городе. Операцию проводили сотрудники Бригады поиска и оперативного вмешательства — подразделения французской полиции, специализирующегося на раскрытии вооруженных ограблений и похищений людей. Спецназовцы ворвались в дом, где он скрывался, около четырех утра и вместе с ним схватили Рашида, двух племянников и еще двоих человек.

Вертолет нашли подожженным в Гарж-ле-Гонессе, к северу от Парижа Кадр: AFP / YouTube

Корсиканская мафия заявила, что не помогала Фаиду сбежать. Побег организовали его родственники

Фаид ожидал приговора почти пять лет, которые ему пришлось провести в одиночной камере. Заседания суда были для него редкой возможностью снова почувствовать себя в центре внимания. Он улыбался, шутил и охотно рассказывал о своей жизни. В его изложении скучная реальность приобретала явное сходство с любимыми голливудскими боевиками.

Во время первого судебного заседания Фаид заявил, что специально пришел в удобных кроссовках — вдруг представится шанс улизнуть. «Потому что никогда не знаешь, когда это случится, — объяснил он. — Свет внезапно гаснет, потом включается, бах! И меня уже нет!»

Но свет не погас, и никакого «бах» не последовало. Суд продолжался семь недель. Прокурор заявил, что никаких «профессионалов», которые, если верить Фаиду, организовали побег, не было. Все задумали и провернули его родственники. Криминальные авторитеты не хотели иметь с ними дела из-за любви Фаида к славе.

В качестве свидетеля пригласили корсиканского мафиози, который якобы заключил с Фаидом сделку. Он поклялся, что не имеет к побегу ни малейшего отношения

Нашелся даже человек, которого Фаид называл посредником в переговорах с мафией. Он сменил имя и скрывается в другой стране, но все же согласился дать показания в суде. Его показывали по видеосвязи со скрытым лицом. Предполагаемый посредник заверил, что не участвовал в организации сделки с мафией и непричастен к побегу Фаида. Дальше случился небольшой конфуз: из-за технического сбоя камера вдруг показала его лицо. Кто-то тут же сфотографировал экран и выложил снимки в соцсети. На дальнейший ход процесса это, впрочем, не повлияло.

Суд признал виновными и Фаида, и его старшего брата Рашида, который угнал вертолет, и даже Брахима — брата, с которым он встречался перед побегом. Брахим уверял, что ничего не знал о планах Рашида, и суд принял это во внимание. Он отделался годом условно. Рашида приговорили к 10 годам тюремного заключения, а Фаид, с учетом других приговоров, может провести в тюрьме следующие 37 лет. Племянники Фаида также получили тюремные сроки за соучастие и помощь в побеге.