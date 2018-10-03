Пойман сбежавший из тюрьмы на вертолете гангстер

Во Франции в ночь на среду, 3 октября, поймали грабителя-рецидивиста Редуана Фаида, сбежавшего из тюрьмы на вертолете в начале июля. Об этом сообщает RTL.

Мужчина пробыл на свободе три месяца. Его арестовали примерно в 4:00 в одном из домов в его родном городе Крей на севере страны. Вместе с гангстером под стражу взяты еще шесть человек, в том числе его брат Рашид и двое племянников. Как сообщается, на месте также нашли оружие.

Операцию проводили сотрудники Бригады поиска и оперативного вмешательства — подразделения французской полиции, специализирующегося на вооруженных ограблениях и похищениях людей. Во время ареста никто не пострадал.

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В конце июля гангстера почти схватили неподалеку от Парижа. Стражи порядка узнали преступника, когда он сидел в автомобиле, однако ему удалось скрыться. Машину с фальшивыми номерами и взрывчаткой нашли брошенной на подземной парковке в торговом центре.

46-летний Фаид сбежал из тюрьмы в городе Рео днем 1 июля. Его выкрали, когда он общался с братом в «семейном блоке», где находятся камеры для продолжительных встреч. Для этого вертолет, угнанный его сообщниками, приземлился во внутреннем дворе, где не было специальной антивертолетной сетки.

Фаид — один из самых известных преступников Франции, с 1990-х занимался вооруженными ограблениями, кражами драгоценностей и вымогательством. Впервые был осужден в 1998 году. В апреле 2018-го его приговорили к 25 годам заключения за попытку ограбления 2010 года, при котором погиб полицейский.

В 2013-м Фаид уже сбегал из другого исправительного учреждения. Тогда ему пришлось взять в заложники четырех охранников и подорвать пять ворот. Его задержали через полтора месяца.

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