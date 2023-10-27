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13:56, 27 октября 2023Интернет и СМИ

Гендиректор «Пятницы!» раскрыл способ стать телезвездой

Гендиректор «Пятницы!» Картозия заявил, что звездой поможет стать яркая деталь

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия заявил, что известными ведущими становятся не очень красивые люди, а те, у кого есть какая-либо яркая индивидуальная особенность. Способ стать телезвездой он раскрыл в Telegram.

Картозия объяснил, что много работает с начинающими ведущими и корреспондентами. «Мы просто болтаем, смеемся. А глаз выхватывает каждую деталь: как интересно она улыбается, а эта — очень смешно жестикулирует», — пояснил медиаменеджер.

Продюсер добавил, что находит в будущих ведущих то, что может понравиться зрителю. При этом он рекомендует сделать акцент именно на забавные черты и убрать раздражающие особенности. Картозия добавил, что красота потенциальной звезды при этом не имеет значения.

«Человек красив, когда ошибается. Шероховатости, неровности делают звезду, а не симметрично посаженные глаза. Должна быть в человеке какая-то бесчеловечинка», — заключил он.

Ранее гендиректор телеканала сравнил заработок на ТВ и в интернете. По его словам, сотрудники телевидения получают больше, чем зарабатывающие на рекламе в интернете блогеры.

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      Мария Большакова
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