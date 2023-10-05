Гендиректор «Пятницы!» сравнил заработок на телевидении и в интернете

Гендиректор «Пятницы!» Картозия: на телевидении денег больше, чем в интернете

Гендиректор телеканала «Пятница!», продюсер Николай Картозия заявил, что доход тех, кто работает на телевидении, превышает заработок блогеров от рекламы в интернете. Карьеру на ТВ и в сети он сравнил в публикации в своем Telegram-канале.

«На телевидении денег больше. В 10 раз больше, чем блогеры зарабатывают на рекламе в интернете», — заявил Картозия.

По мнению гендиректора телеканала, сегодня телеведущим и блогерам нужно научиться совмещать обе профессии. В таком случае они получают доступ сразу к двум аудиториям, подчеркнул глава «Пятницы!»

Первым инфлюенсером такого типа Картозия назвал блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву. «У нее очень цепкий продюсерский ум: она быстро все посчитала. В интернете у нее 26 миллионов подписчиков. Плюс на "Пятнице!" ее смотрит еще 40 миллионов телезрителей», — высказался он о блогерше.

Ранее Картозия назвал причину закрытия на НТВ проекта «Бульдог-шоу» с комиком Гариком Харламовым. Он объяснил, что поначалу шоу показало низкие рейтинги.