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17:57, 29 сентября 2023Интернет и СМИ

Продюсер назвал причину закрытия шоу с Харламовым на НТВ

Картозия: «Бульдог-шоу» с Харламовым закрыли на НТВ из-за низких рейтингов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Гендиректор телеканала «Пятница!», продюсер и бывший директор праймового вещания НТВ Николай Картозия назвал причину закрытия программы «Бульдог-шоу» с комиком Гариком Харламовым, которая выходила на НТВ в 2010 году. В своем Telegram-канале продюсер заявил, что проект поначалу показал низкие рейтинги.

По словам Картозии, первые четыре выпуска передачи «провалились с треском». «Аудитория НТВ, включившая канал в воскресенье вечером, не понимала, кто этот гуттаперчевый мальчик в очках. Где "Ментовские войны-5"?» — поиронизировал он, высказываясь о реакции зрителей на программу.

При этом пятый выпуск «Бульдог-шоу» показал очень высокие рейтинги. Однако за день до его выхода, по словам Картозии, гендиректор НТВ закрыл проект. «А я навсегда запомнил, что если уж ты сделал гранд-шоу, а оно с первого дня не полетело, надо стоять насмерть: не менять таймслот, усиливать маркетинг, улучшать содержание (в нашем случае юмор)», — добавил продюсер.

В «Бульдог-шоу» демонстрировались скетчи с участием Харламова и других звезд шоу-бизнеса. Кроме того, комик в студии вместе с известными музыкантами исполнял песни.

Ранее юморист Илья Соболев рассказал о неприятном случае с Харламовым. По его словам, коллега однажды пропустил съемки в его шоу, на которые Соболев потратил крупную денежную сумму.

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    Маргарита Щигарева
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