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14:45, 22 мая 2023Интернет и СМИ

Популярный комик рассказал о неприятном случае с Харламовым

Комик Илья Соболев заявил, что Гарик Харламов пропустил съемки его шоу «Мы любим тебя»

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Популярный российский стендап-комик Илья Соболев заявил, что коллега Гарик Харламов однажды пропустил съемки в его шоу «Мы любим тебя», на которые юморист потратил крупную денежную сумму. Неприятную ситуацию он вспомнил в проекте «Ошуительное хоу», видео доступно на YouTube.

Юморист отметил, что съемки его проекта проходили в Москве. «Я приглашал артистов, звезд, известных людей в гости. И там вот так же студия, свет, камеры, мы наняли операторов, и я заплатил огромное количество денег. И гость, которого мы ждали, был ты», — сказал Соболев, обращаясь к Харламову.

По словам комика, коллега опаздывал и объяснял это тем, что его задержали на другой съемке. При этом поначалу он уверял, что скоро прибудет на шоу, но в какой-то момент заявил, что все-таки не сможет посетить проект. «Это просто самые тупые выброшенные деньги на ветер», — посетовал Соболев. Харламов, в свою очередь, признался, что не помнит этот случай.

Ранее Соболев высказался о работе над развлекательным проектом «Шоу Воли» на ТНТ, где он ведет новостную рубрику «Собости». Комик заявил, что, вопреки его ожиданиям, создание программы потребовало значительные усилия.

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Маргарита Щигарева
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