Популярный комик раскрыл подробности работы над новым шоу на ТНТ

Комик Илья Соболев рассказал, что для создания «Шоу Воли» нужно много сил и опыта

Популярный российский комик Илья Соболев заявил, что для создания «Шоу Воли» нужно много сил и опыта. Подробности работы над новым развлекательным шоу ТНТ, где он ведет новостную рубрику «Собости», юморист раскрыл в интервью ОK!.

По словам Соболева, изначально он думал, что производство «Шоу Воли» не будет сложным. Однако в процессе съемок комик понял, что проект требует много работы. «Чтобы создать такое шоу, как "Шоу Воли", нужно очень много сил, веселья, задора, опыта. (...) У нас отличная команда, каждый вовлечен и заинтересован. Мы учимся в процессе», — рассказал он.

Соболев сообщил, что при подготовке рубрики «Собости» он и его команда читают большое количество новостей, чтобы выбрать те, которые будут озвучены в эфире. Юморист выразил надежду, что в будущем ему выделят больше времени и места в проекте. «Потому что [у меня] много планов, все невозможно уместить в одну рубрику "Собости"», — объяснил он.

Ранее Соболев заявил о высокой конкуренции в юморе. Он признался, что старается быть смешнее, когда находится в компании с другими комиками.

«Шоу Воли» выходит на канале ТНТ с 16 апреля. В эфире программы комик Павел Воля беседует с приглашенными звездами, обсуждает актуальные события недели и публикации известных личностей в соцсетях. Соболев выступает ведущим рубрики «Собости», где он зачитывает новости и комментирует их шутливом тоне.