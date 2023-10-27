Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за покушения на экс-нардепа Царева

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за покушения на Царева

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту покушения на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В ночь на 27 октября на экс-нардепа было совершено покушение на территории санатория в Ялте, где он проживает. По словам родных политика, неизвестный выстрелил в Царева дважды.

Делом о покушении занимаются сотрудники ФСБ. Как стало известно ранее, родственники и друзья пострадавшего прямо перед инцидентом советовали ему нанять охрану, но он не воспринимал их слова всерьез.